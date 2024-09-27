Düğünde maganda ateşi: 1 yaralı, 3 gözaltı

İlçede geçen 20 Eylül'de yapılan bir düğünde rastgele havaya ateş edildi. Bu sırada çıkan saçmaların sol koluna isabet etmesi sonucu yaralanan bir kişi hastaneye kaldırıldı. Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) dedektifleri, olayla ilgili çalışma başlattı.

Yapılan çalışmalar sonucunda 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, 1 ruhsatsız av tüfeği, 1 kurusıkı tabanca, 2 ruhsatsız tabanca ve 68 fişek ele geçirildi. Şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

