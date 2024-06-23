Düğünde maganda ateşi 5 kişiyi yaraladı

Niğde’de düğünde açılan magada ateşi 5 kişiyi yaraladı.



Olay, dün akşam Altunhisar ilçesine bağlı Çömlekçi Köyü’nde meydana geldi.



D.Ö, sokak düğününde tüfekle rastgele ateş açtı. Tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği 5 kişi yaralandı.



Olayın haber verilmesi üzerine düğün yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Sağlık ekipleri, yaralanan 5 kişiyi olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı.



Hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmağı öğrenildi.



Jandarma D.Ö’yü gözaltına alırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.