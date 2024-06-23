Düğünde maganda ateşi 5 kişiyi yaraladı

Niğde’de bir düğünde havaya rastgele ateş açıldı. Açılan ateşte 5 kişi yaralandı.

Düğünde maganda ateşi 5 kişiyi yaraladı

’de düğünde açılan magada ateşi 5 kişiyi yaraladı.

Olay, dün akşam Altunhisar ilçesine bağlı Çömlekçi Köyü’nde meydana geldi.

D.Ö, sokak düğününde tüfekle rastgele ateş açtı. Tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği 5 kişi yaralandı.

Olayın haber verilmesi üzerine yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, yaralanan 5 kişiyi olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı.

Hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmağı öğrenildi.

D.Ö’yü gözaltına alırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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