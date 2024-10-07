Düğünde maganda ateşi: Çatıya çıkıp defalarca ateş etti
Hatay’da düğün sırasında bir binanın çatısına çıkan adam, elindeki pompalı tüfekle havaya defalarca ateş açtı.
Hatay’da bir kişi, düğün sırasında havaya ateş açtı.
Olay Reyhanlı ilçesine bağlı Yenimahalle’de yaşandı.
Düğün sırasında bir kişi, eline aldığı pompalı tüfekle binanın çatısına çıktı.
Çevredeki vatandaşların tedirginlik içinde kayıt altına aldığı görüntülerde, adamın elindeki tüfekle havaya defalarca havaya ateş açtığı görüldü.
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