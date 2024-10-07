Düğünde maganda ateşi: Çatıya çıkıp defalarca ateş etti

Hatay’da düğün sırasında bir binanın çatısına çıkan adam, elindeki pompalı tüfekle havaya defalarca ateş açtı.

Düğünde maganda ateşi: Çatıya çıkıp defalarca ateş etti

’da bir kişi, sırasında havaya ateş açtı.

Olay Reyhanlı ilçesine bağlı Yenimahalle’de yaşandı.

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Düğünde maganda ateşi: Çatıya çıkıp defalarca ateş etti - 1

sırasında bir kişi, eline aldığı pompalı tüfekle binanın çatısına çıktı.

Çevredeki vatandaşların tedirginlik içinde kayıt altına aldığı görüntülerde, adamın elindeki tüfekle havaya defalarca havaya ateş açtığı görüldü.

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