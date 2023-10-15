Düğünde maganda dehşeti: Oynarken kalbinden vuruldu

Gebze ilçesi Mollafenari Mahallesi Eski İstanbul Caddesi üzerinde, akrabasının düğününe giden Abdülaziz Erbirol oyun havası oynadığı sırada havaya ateş açılmasıyla kalbinden vuruldu.

Ağır yaralan Erbirol, kalabalığın arasında kanlar içinde yere yığıldı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine haber verilmesiyle olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıya ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye götürdü. Durumunun kritik olduğu öğrenilen Erbirol'un yakınları arasında hastane bahçesinde de gerginlik yaşandı.

Polis ekipleri, Erbirol'un kim tarafından vurulduğunu tespit etmek için çalışma başlattı.