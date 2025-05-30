Düğünde maganda dehşeti: Saçmalar gözüne isabet etti

Sepetçi, "O sırada kavga çıktı ve anneme balkondan çıkmasını söyledim. Ben de camı kapatayım dedim, o sırada ateş sesi duydum ve gözüme geldi. Gözüme geldiği gibi yere düştüm ve sonrasını hatırlamıyorum. Buradan gittiğimde bilincim kapalıydı, gözümü hastanede açtım. Bir gözümün görmediğini söylediler. Ameliyat olacağım ama optik sinir zarar gördüğü için yüzde 100 açılacak diye bir şey yok. Şu anda bir gözüm yok." dedi.

Lüleburgaz'da bir markette çalışan Nazar Sepetçi, düğünü düzenleyenlerden kız tarafının kendi apartmanlarında oturduğunu belirterek, kendisinin de eğlenceyi pencereden izlediğini söyledi.

Bu sırada ateşlenen tüfekten çıkan saçmalar, pencereden düğünü izleyen bir çocuk annesi Nazar Sepetçi'ye isabet etti.

Kırklareli Lüleburgaz 'da düğün eğlencesinde ilerleyen saatlerde iki grup arasında bilinmeyen nedenle başlayan tartışma, kavgaya dönüştü.

"HAYATIM BİTTİ"

Hastaneden çıktıktan sonra poliste ifade verip, ateş açan kişiden şikayetçi olduğunu anlatan Sepetçi, şunları kaydetti:

"Ateş eden şahıs da ifade vermiş, 'ben ateş etmedim, orada yoktum' demiş. Kendim gördüm kendisini, annem de gördü. Serbest bırakılmasına çok üzüldüm. 22 yaşındayım ve 4 yaşındaki oğlum da beni bu şekilde gördü. Şimdi çalışmama da etki edecek bu durum.

Çalışamayacağım diye çok üzülüyorum. Ne yazık ki her düğünde böyle oluyor. Böyle bir şey yaşayacağımı hiç düşünmüyordum. O an kaç kez kelimei şehadet getirdiğimi bilmiyorum.

Öleceğim diye düşünüyordum, yaşayacağımı hiç düşünmedim. Ameliyat, çok riskli bir ameliyat.

Ameliyat olsam bile gözüm görecek diye bir şey yok. Hayatım bitti bundan sonra. Sadece o şahsın ceza almasını istiyorum. Böyle elini kolunu sallayarak gezmesini istemiyorum."

SERBEST BIRAKILDI, SONRA TUTUKLANDI

Öte yandan tüfeği ateşlediği belirlenen Recep Gölce, gözaltına alındıktan sonra emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Gölce, ailenin şikayeti sonrası yeniden gözaltına alınıp, bu kez sevk edildiği adliyede çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.