Düğünde maganda kurşunu: 9 yaşındaki çocuk ağır yaralı
Adana'da sokakta düzenlenen düğünde tabancayla havaya ateş açılması sonucu başından vurulan 9 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.
Adana'nın Kozan ilçesine bağlı Turgutlu Mahallesi'nde dün saat 21.00 sıralarında iddiaya göre, evin önünde düzenlenen düğünde davetlilerden biri, tabancayla havaya ateş açtı.
Tabancadan çıkan merminin başına isabet ettiği Kemal Azgın, kanlar içinde yığıldı.
Özel araçla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp tedaviye alınan çocuğun hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.
Hastaneye gelen Kemal Azgın’ın yakınları sinir krizi geçirirken, jandarma, havaya ateş açan kişinin kimliğini belirlemek için çalışma başlattı.
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