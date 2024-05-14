Düğünde maganda kurşunu: Bebeğinin ardından anne de kurtarılamadı

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde kız kardeşinin düğününde havaya açılan ateş sonucu 3 aylık bebeği ölen kadın da kurtarılamadı. Ağır yaralı kadının yaşam mücadelesi 1 hafta sürdü. Olayla ilgili bir kişi tutuklandı.

Düğünde maganda kurşunu: Bebeğinin ardından anne de kurtarılamadı

'nın Ceylanpınar ilçesinde 6 Mayıs'ta Saadet Karagöz'ün düğünü vardı. Gelin eve götürülürken, yakınları da ona eşlik ediyordu. O sırada havaya ateş açanlar oldu. Atılan kurşunlardan biri, gelinin ablası 42 yaşındaki Zemzem Özdemir'e isabet etti.

Göğsünden vurulan 3 aylık hamile kadın bebeğini kaybetti. Durumu ağır olan Zemzem Özdemir de hastanede 7 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.

Jandarma ekipleri düğünde havaya ateş açan 2 kişiyi gözaltına aldı. Mahkemeye sevk edilen Fevzi Kara tutuklandı. 

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