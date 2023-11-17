Düğünde müzik kavgası: 1 ölü, 7 yaralı

Düğünde "müziği kapatın" kavgasında kan aktı.

Kazımpaşa Mahallesi'nde Metin S. müziği kapatmaları için düğün sahipleriyle tartıştı.

Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Düğünden ayrılan Metin S. bir süre sonra pompalı tüfeği alarak geri döndü.

Metin S., pompalıyla rastgele çevreye ateş açtı. Tüfekten çıkan saçmalar, 8 kişiye isabet etti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla, Menemen Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Aytekin Elkalkmış, doktorların çabasına rağmen kurtarılamadı.

Diğer 7 yaralının ise hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.



Polis, olayın ardından şüpheli Metin S.'yi gözaltına aldı.