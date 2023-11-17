Düğünde müzik kavgası: 1 ölü, 7 yaralı

İzmir'in Menemen ilçesinde, Metin S., müziğin kapatılmasını istediği için tartıştığı ailenin düğününü pompalı tüfekle basıp rastgele ateş ederek Aytekin Elkalkmış’i öldürdü. Saldırıda 7 kişiyi de yaralandı.

Düğünde müzik kavgası: 1 ölü, 7 yaralı
Arşiv

Düğünde "müziği kapatın" kavgasında kan aktı.

Kazımpaşa Mahallesi'nde Metin S. müziği kapatmaları için düğün sahipleriyle tartıştı.

Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Düğünden ayrılan Metin S. bir süre sonra pompalı tüfeği alarak geri döndü.

Metin S., pompalıyla rastgele çevreye ateş açtı. Tüfekten çıkan saçmalar, 8 kişiye isabet etti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla, Menemen Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Aytekin Elkalkmış, doktorların çabasına rağmen kurtarılamadı.

Diğer 7 yaralının ise hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.

Polis, olayın ardından şüpheli Metin S.'yi gözaltına aldı.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...