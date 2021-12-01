Düğünde oynayan eşe dayağın cezası belli oldu

Kayseri'de düğünde oynadığı için eşini döven kocanın cezası belli oldu.

Olay, ağustos ayında Melikgazi ilçesinde meydana geldi. B.Ö., eşi Hakan Ö.’den halasının oğlunun düğününe gitmek için izin istedi. Hakan Ö. de düğünde oynamaması karşılığında gidebileceğini söyledi.

Düğünden sonra eve gelen çiftin çocuklarından biri durumu babasına söyleyince çift arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Hakan Ö. eşini saçından çekerek itekledi. B.Ö.’nün şikayeti üzerine Hakan Ö. hakkında ‘yaralama’ suçundan dava açıldı.



"ELİMİ ATINCA BOYNUNA GELDİ"

Kayseri 12’nci Asliye Ceza Mahkemesinde görülen davada tutuksuz sanık Hakan Ö. ile şikayetçi eşi B.Ö. hazır bulundu. Eşine şiddet uygulamadığını öne süren sanık Hakan Ö., "Eşime, 'düğüne git ama oynama’ dedim. Çocuğuma sorduğumda ‘oynadık’ dedi. O yüzden tartıştık. Ama, kesinlikle vurmadım. Elimi atınca boynuna geldi” diye konuştu.

"'MAKYAJ YAPMA VE OYNAMA' DEDİ"



Şikayetçi olduğunu belirten kadın ise, “Beni düğünde oynanamam konusunda uyardı. ‘Makyaj yapma’ dedi. Akrabalar benimle oynamak istedi. Ben de oynadım. Çocuklara sorunca düğünde oynadığımı öğrendi. Beni hırpaladı. Saçımı ve kulağımın arkasını çekti. Şikayetçiyim” dedi.

PARA CEZASINA ÇARPTIRILDI



Mahkeme hakimi Birol Küçük, sanık Hakan Ö.’yü, ‘yaralama’ suçundan 150 adli gün karşılığı 3 bin TL para cezasına çarptırdı. Hakim, sanığın geçmiş sabıkası nedeniyle cezasını ertelemedi.

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