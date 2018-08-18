İzmir'de bir düğünde çıkan silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti.İddiaya göre, Torbalı ilçesine bağlı Çapak Mahallesi'nde düğün sırasında gelin ile damadın aileleri arasında "oyun havası" tartışması yaşandı.
Yaşanan sözlü tartışma yatıştırılırken, kavgaya karışan Ahmet B. ile Anıl Ö. düğün alanından ayrıldı.
Düğün devam ederken motosikletle alana dönen ikili, tüfekle etrafa rastgele ateş açtı. Tüfekten çıkan saçmalardan biri 63 yaşındaki Yusuf Topal’a isabet etti.
Olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaşlı adam, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
DAMAT PEŞLERİNE DÜŞTÜ
Zanlılar olay sonrası motosikletle kaçtı. Damat Halil D, kaçan zanlıları takip ettiği otomobiliyle çarparak düşürdü. Yaralanan iki zanlı, jandarma tarafından yakalanarak tedavilerinin ardından adliyeye sevk edildi.