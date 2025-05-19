Düğünde pasta yerine burma kadayıf kesti

Sude Bucak ve Furkan Altunhan çifti, düğün töreninde mutluluklarını yakınlarıyla paylaştı. Nikah merasiminde çiftin şahitliğini, Vali Murat Zorluoğlu, AK Parti Diyarbakır Milletvekili Mehmet Galip Ensarioğlu, Bağlar Kaymakamı İsmail Pendik, Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Fidan ve 10 iş adamı yaptı.



Evlilik cüzdanını genç çifte veren AK Parti Milletvekili Ensarioğlu gençlere mutluluklar diledi.



Nikah töreninin ardından salona düğün pastası yerine 21 kattan oluşan kentin geleneksel tescilli tatlısı burma kadayıf getirildi. Cevizle süslenen kadayıfı şerbet döküp kesen çift, daha sonra birbirlerine ikram etti.