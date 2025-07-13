Düğünde pompalı tüfek dehşeti: 2 yaralı
Konya'da düğünde pompalı tüfekle havaya ateş açıldı, 2 kişi yaralandı. 19 yaşındaki şüpheli kayıplara karıştı.
Konya Merkez Karatay ilçesi Başak mahallesinde yapılan düğünde pompalı tüfekle havaya ateş açıldı.
Tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği S.U. ve M.C. yaralandı.
Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis olay yerinde incelemesinin ardından, kaçan 19 yaşındaki şüpheli A.C'nin yakalanması için çalışma başlattı.
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