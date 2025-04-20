Düğünde sigara içirilen çocuğun annesi serbest

Odunpazarı'ndaki düğünde annesinin kucağından sigara içtiği iddia edilen 4 yaşındaki çocuğun görüntüleri sosyal medyada tepki çekti.

Görüntüler üzerine başlatılarn soruşturmada, anne S.B. gözaltına alınıp nöbetçi mahkemec adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Mahkeme ayrıca çocuk için Eskişehir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nden rapor talep etti.

"AİLE İÇİNDE SİGARA KULLANAN İNSANLAR DEĞİLİZ"



Çocuğun babası Özcan Başar olayla ilgili şunları söyledi:



"Ben bu zamana kadar daha bu yaşın sahibiyim ne içki ne de sigara içtim. Dayımın düğününe gitmiştim, orada misafirler alkol içiyordu ben de onlarla birlikteydim. Eşim gelini izlerken kucağındaki çocuğumuz nereden aldıysa sigara almış. Olay buraya nasıl geldi anlamadık. Kendimiz bile aile içinde sigara kullanan insanlar değiliz. Polis memurlarına dedim ki bana nikotin testi yapabilirsiniz, ben sigara kullanmıyorum. Eline sigarayı biz vermedik. Üç tane çocuğum var bir tane çocuğumda bile böyle bir olayla karşılaşmadım. Bu çocuk daha dört yaşında bir şeye aklı ermiyor, boş bulunup eline almış. Kalabalıkta dalgınlığımıza gelen bir şey. Eşim içeride ifade veriyor. Çocuğumuzun bu durumdan dolayı psikolojisi bozuldu."