Düğünde silahla ateş ettiler: 4 kişi yakalandı

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde düğünde havaya ateş eden 4 şüpheli gözaltına alındı.

Düğünde silahla ateş ettiler: 4 kişi yakalandı

Edinilen bilgiye göre olay Elbistan ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre 9 Eylül günü Elbistan'da bir düğünde silahla ateş edildiği ihbarı geldi.

İhbar üzerine jandarma ekipleri harekete geçti. Ekipler yaptığı çalışmada F.A. (25), M.D. (25), H.H. (35), T.T. (36) isimli şahısların silahla ateş ettiğini tespit etti.

Ekipler operasyonla şüphelileri yakaladı. Şüphelilerin evlerinde ve üst aramalarında 3 ruhsatsız av tüfeği, 2 kurusıkı tabanca, 46 mermi, 26 av tüfeği fişeği ve 8 kurusıkı fişeği ele geçirdi.

Şüpheliler ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Öne Çıkan Video

Özel okulda sahte öğretmen iddiası: 3 aileden suç duyurusu

TÜRKİYE HABERLERİ

Roblox ne zaman açılacak? Roblox erişim engelinde son durum

Roblox ne zaman açılacak? Roblox erişim engelinde son durum

AYM Başkanı Kadir Özkaya: İhtilaf olabilmesi doğaldır

AYM Başkanı Kadir Özkaya: İhtilaf olabilmesi doğaldır

İsrail askerlerinin öldürdüğü Ayşenur'un mezarı hazırlandı

İsrail askerlerinin öldürdüğü Ayşenur'un mezarı hazırlandı

Ömer Çelik’ten Özgür Özel’e tepki: Harbiye de imam hatipler de milletin değeridir

Ömer Çelik’ten Özgür Özel’e tepki: Harbiye de imam hatipler de milletin değeridir

En yakın kandil tarihi: 2024 Mevlid Kandili ne zaman?

En yakın kandil tarihi: 2024 Mevlid Kandili ne zaman?

10 yıl 8 ay hapis cezasıyla aranıyordu: Şüpheli Antalya'da yakalandı

10 yıl 8 ay hapis cezasıyla aranıyordu: Şüpheli Antalya'da yakalandı

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...