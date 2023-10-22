Düğünde silahlı kavga: 1 ölü

Aksaray’da gittiği düğünde husumetli olduğu kişi ya da kişilerle çıkan kavgada, Dursun Canlı (38) tabancayla vurularak öldürüldü, arkadaşı Ayhan Alyanak (35) yaralandı.

Olay, dün saat 22.30 sıralarında Yavuz Sultan Selim Mahallesi 5201 Sokak'ta evin önünde yapılan düğünde meydana geldi.

Dursun Canlı, arkadaşı Ayhan Alyanak ile bir arkadaşının düğününe gitti. Burada aralarında daha önceden husumet bulunan kişi ya da kişilerle karşılaşınca kavga çıktı.

Düğündekiler kavgaya ayırdı. Otomobillerine binmek için gittikleri sırada tabancayla ateş edilmesi sonucu Dursun Canlı sağ göğsünden, Ayhan Alyanak da kolundan yaralandı.

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan 5 çocuk babası Canlı, doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

Polis, kaçan saldırgan ya da saldırganların kimliğini belirlemek için çalışma başlattı.