Düğünde silahlı kavga: Bir kişi yaşamını yitirdi

Denizli'nin Sarayköy ilçesinde bir düğünde çıkan tartışmada tüfekle vurulan kişi kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.



Alınan bilgiye göre, Hasköy Mahallesi'ndeki bir düğün törenine gelen E.E. (27) ile Rahmi Çoban (30) arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan sözlü tartışma kavgaya dönüştü.



Kavga sırasında E.E, otomobilinden aldığı ruhsatsız tüfekle Çoban'a doğru rastgele ateş açtı.



Ağır yaralanan Çoban, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Sarayköy Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.



Jandarma ekipleri olaydan sonra kaçan E.E'yi yakalamak için çalışma başlattı.