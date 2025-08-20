Düğünde sıvı azot kabusu!
Nevşehir'de düzenlenen bir düğünde sahne şovu sırasında kullanılan sıvı azot, sekiz yaşındaki bir çocuğun üzerine döküldü. Vücudunun yüzde 16'sı donan çocuk, 19 gün yoğun bakımda kalarak, yedi kez ameliyat edildi.
Nevşehir'de bir düğün kabusa dönüştü.
Olay 27 Temmuz'da Avanos'ta yaşandı.
Ailesiyle birlikte yakınlarının düğününe katılan E.S.T., salonda arkadaşlarıyla oynarken, gösteri amacıyla kullanılan sıvı azot cihazından çıkan buharın yanına gitti.
Güvenlik önlemi alınmadan yapılan gösteri sırasında cihazdan fışkıran sıvı azot küçük kıza sıçradı.
Elbiseleri vücuduna yapışan çocuğun vücudunda ikinci derece yanıklar oluştu.
19 GÜN YOĞUN BAKIMDA KALDI, YEDİ KEZ AMELİYAT EDİLDİ
Ailesi tarafından önce Avanos Hastanesi'ne götürülen E.S.T., ardından Nevşehir Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
Buradaki ilk müdahalenin ardından Ankara’ya gönderilen küçük kız, 19 gün yoğun bakımda tedavi gördü ve yedi kez ameliyat edildi.
AİLE SORUMLULARDAN ŞİKAYETÇİ
Anne Necla T., "Düğüne yeni gelmiştik, gelin ve damat sahneye çıkınca bir anda ortalık buhar oldu. O sırada kızımın yandığını fark ettik. 19 gün yoğun bakımda yattı, 7 operasyon geçirdi." dedi.
Baba Yusuf T. ise "Çocuklar salonda oynuyordu, cihazdan çıkan soğuk buhar aniden fışkırdı. Kızım yanıyorum diye bağırarak yanıma geldi. Ne bir uyarı vardı, ne de güvenlik şeridi. İşletmeden ve cihazı bilinçsizce kullanan kişiden şikayetçi olduk." ifadelerini kullandı.
Küçük çocuğun tedavisine devam ediliyor.
