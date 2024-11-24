Düğünde tavuk ve pilav yiyen 5 çocuk hastanelik oldu
Sakarya’nın Ferizli ilçesinde düğünde ikram edilen tavuk ve pilavdan yiyen 5 çocuk, gıda zehirlenmesi şüphesi ile hastaneye başvurdu.
Edinilen bilgiye göre, Ferizli ilçesinde düzenlenen düğünde davetlilere yemek ikramında bulunuldu.
Burada tavuk ve pilavdan yiyen 5 çocuk mide bulantısı, kusma, baş dönmesi ve halsizlik şikayetleri ile Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne başvurdu.
Gıda zehirlenmesi şüphesi ile hastaneye başvuran 5 çocuk tedavileri sonrasında taburcu edildi. Hususa ilişkin inceleme başlatıldı.
- Etiketler :
- Haberler -
- Türkiye
- Sakarya
- Zehirlenme