Düğünde tavuk ve pilav yiyen 5 çocuk hastanelik oldu

Edinilen bilgiye göre, Ferizli ilçesinde düzenlenen düğünde davetlilere yemek ikramında bulunuldu.

Burada tavuk ve pilavdan yiyen 5 çocuk mide bulantısı, kusma, baş dönmesi ve halsizlik şikayetleri ile Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne başvurdu.

Gıda zehirlenmesi şüphesi ile hastaneye başvuran 5 çocuk tedavileri sonrasında taburcu edildi. Hususa ilişkin inceleme başlatıldı.

