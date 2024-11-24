Düğünde tavuk ve pilav yiyen 5 çocuk hastanelik oldu

Sakarya’nın Ferizli ilçesinde düğünde ikram edilen tavuk ve pilavdan yiyen 5 çocuk, gıda zehirlenmesi şüphesi ile hastaneye başvurdu.

Düğünde tavuk ve pilav yiyen 5 çocuk hastanelik oldu

Edinilen bilgiye göre, Ferizli ilçesinde düzenlenen düğünde davetlilere yemek ikramında bulunuldu.

Burada tavuk ve pilavdan yiyen 5 çocuk mide bulantısı, kusma, baş dönmesi ve halsizlik şikayetleri ile Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne başvurdu.

Gıda zehirlenmesi şüphesi ile hastaneye başvuran 5 çocuk tedavileri sonrasında taburcu edildi. Hususa ilişkin inceleme başlatıldı.

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