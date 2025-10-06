Düğünde tepki çeken görüntüler: Bira verilen at alkol bağımlısı olmuş

Muğla'nın Yatağan ilçesinde C.Ö. isimli bir şüpheli, oğlu için sünnet düğünü yaptı.

Düğün programı kapsamında sünnet çocuğunu gezdirmesi için fayton çağırıldı. Yatağan Ahmet Toksöz Caddesi'nde sünnet çocuğunu fayton ile taşıyacak olan ata, sahibi tarafından alkollü içecek olan bira verildi.

Yemek tabağı içinde ata alkol içirilmesi, vatandaşları kamerası tarafından görüntülendi.

Görüntüler tepki çekerken, atın alkol bağımlısı olduğu ortaya çıktı