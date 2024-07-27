Düğünde terör propagandası yapanlara şok baskın: 13 gözaltı

Esenyurt, Gaziosmanpaşa ve Arnavutköy'de düğünde halay çekerken PKK silahlı terör örgütü propagandası yapan 13 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Düğünde terör propagandası yapanlara şok baskın: 13 gözaltı

İstanbul emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK/KCK’yı öven şarkılar eşliğinde halay çeken ve bu anları sosyal medya hesaplarından paylaşan kişilerin tespit edilmesi için çalışma başlattı.

Yapılan çalışmalar kapsamında şüphelilerin adresleri belirlendi. Esenyurt, Gaziosmanpaşa ve Arnavutköy'de şüphelilerin evlerine eş zamanlı baskın düzenlendi.

Operasyonda 13 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

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