Bursa'nın İnegöl ilçesinde düğünde tavuklu pilav yiyen 21 kişi zehirlendi.

Düğünde verilen tavuk pilav hastanelik etti

İnegöl'ün kırsal Cerrah Mahallesi’ndeki bir düğünün ardından saat 01.00 sıralarında davetlilere tavuklu pilav ikram edildi.

Bir süre sonra davetlilerden bazılarında mide bulantısı ve kusma şikayetleri görülmeye başlandı.

Rahatsızlanan 21 kişi, İnegöl Devlet Hastanesi’ne başvurdu. Bu kişiler, gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedaviye alındı.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

