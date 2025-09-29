Düğünde vurulan gencin ölümüne neden olan maganda yakalandı

Mersin'de bir düğünde ateş açılması sonucu 20 yaşındaki gencin hayatını kaybettiği olayın şüphelisi polis ekiplerince yakalandı.

Mersin'in Akdeniz ilçesindeki olay, Şevket Sümer Mahallesi 5966 Sokak'taki 3 katlı bir apartmanın çatısında meydana geldi. İddiaya göre, sırasında bazı kişiler silahlarla ateş etmek için çatıya çıktı. Açılan ateş sırasında çatıda bulunan Yakup Sarıca, tabancadan çıkan kurşunla sırtından vuruldu.

Ağır yaralanan Sarıca, kaldırıldığı Mersin Şehir Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında olayın faili olduğu belirlenen F.S. isimli şüpheli, Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

TUTUKLANDI

Suçunu itiraf ettiği bildirilen şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

