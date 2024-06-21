Düğünde "yorgun mermi" isabet eden kadın yaralandı

Samsun’un Vezirköprü ilçesinde yapılan düğünde havaya ateş açılması sonucu bir kadın, omuz bölgesine isabet eden 'yorgun mermi' nedeniyle yaralandı.

Düğünde "yorgun mermi" isabet eden kadın yaralandı

İstanbul’da yaşayan, bayram nedeniyle büyüklerini ve akrabalarını ziyarete İncesu Mahallesi’ne gelen Emine Ünal (40), aynı mahallede yapılan düğünde havaya ateş açılması sonucu omuz bölgesine mermi isabet etti. Yaralanan Emine Ünal, yakınları tarafından Vezirköprü Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.

“Çağ dışı eğlenceye dur desinler”

Yorgun mermi mağduru bir çocuk annesi Emine Ünal, “Ben böyle talihsiz bir olay yaşadım. En büyük şansım kafama isabet etmedi. Ölebilirdim. Benim yaşadığım kabusu kimse yaşamasın. Yetkililere sesleniyorum. Artık çağ dışı eğlenceye dur desinler. Başka insanların canı yanmasın” dedi.

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