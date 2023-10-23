Düğündeki cinayette baba ve oğullarına gözaltı

BABA VE 2 OĞLU GÖZALTINDA



Olayla ilgili çalışma başlatan polis, Canlı ve Alyanak’ın kavga ettiği kişilerin Kemal B. ağabeyi Mehmet B. ve babası Mahmut B. olduğunu belirleyerek, şüphelileri gözaltına aldı.



Şüphelilerden Kemal B., Canlı ve Alyanak ile aralarında yaşanan küfürleşme nedeniyle kavga çıktığını ve yanındaki tabancayla ikisinin üzerine iki el ateş ettiğini söylediği öğrenildi.



Baba ve 2 oğlu, emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.