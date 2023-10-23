Düğündeki cinayette baba ve oğullarına gözaltı

Aksaray’daki düğünde çıkan kavgada tabancayla vurularak öldürülen Dursun Canlı’nın cinayet şüphelisi Kemal B. ile olaya karışan ağabeyi Mehmet B. ve babaları Mahmut B., polis tarafından yakalandı. Canlı’nın arkadaşı Ayhan Alyanak’ı da yaraladığı öne sürülen Kemal B., polisteki ifadesinde kavganın küfürleşmeden dolayı çıktığını söyledi.

Düğündeki cinayette baba ve oğullarına gözaltı

’daki düğünde işlene cinayette baba ve iki oğlu gözaltına alındı.

Olay, 21 Ekim günü gece saatlerinde Yavuz Sultan Selim Mahallesi’nde meydana geldi. Bir mağazada çalışan 5 çocuk babası Dursun Canlı, arkadaşı Ayhan Alyanak ile birlikte gittiği arkadaşının sokakta yapılan düğününde çıkan kavgada tabancayla vurularak öldürüldü.

Kavgada, Alyanak da kolundan yaralandı.

Dursun Canlı'nın cenazesi dün Sultanhanı ilçesinde toprağa verildi. Ayhan Alyanak’ın ise tedavisinin sürdüğü belirtildi.

Düğündeki cinayette baba ve oğullarına gözaltı - 1

BABA VE 2 OĞLU GÖZALTINDA

Olayla ilgili çalışma başlatan polis, Canlı ve Alyanak’ın kavga ettiği kişilerin Kemal B. ağabeyi Mehmet B. ve babası Mahmut B. olduğunu belirleyerek, şüphelileri gözaltına aldı.

Şüphelilerden Kemal B., Canlı ve Alyanak ile aralarında yaşanan küfürleşme nedeniyle kavga çıktığını ve yanındaki tabancayla ikisinin üzerine iki el ateş ettiğini söylediği öğrenildi.

Baba ve 2 oğlu, emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.

Düğündeki cinayette baba ve oğullarına gözaltı - 2

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