Düğündeki kavga sokağa taşındı: İki gözaltı

İstanbul Avcılar'da düğün salonunda başlayan kavga, sokakta devam etti.

Olay, dün gece saatlerinde Merkez Mahallesi'nde meydana geldi. Düğün salonunda iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Sokakta da devam eden kavga, ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerinin müdahalesiyle sonlandı.

Polis ekipleri birbirlerinden şikayetçi olan iki kişiyi gözaltına aldı.

Gerginlik anları cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.