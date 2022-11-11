Düğünden çıkan yayalara cenazeye giden kamyonet çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Tokat'ta düğünden çıkan yayalara, cenazeye gidenleri taşıyan kamyonetin çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.



Burak Çınar idaresindeki cenazeye gidenlerin içinde bulunduğu 60 VB 146 plakalı kamyonet, Tokat-Sivas kara yolu Geyraz mevkisindeki düğün salonundan çıkıp yolun karşısına geçmeye çalışan yayalara çarptı.



Kazada, Hüseyin Somuncu (68) ve Kadriye Suata (57) yaralandı. Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.



Somuncu, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.