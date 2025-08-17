Düğünden çıktı araba çarptı: Cenaze yerdeyken eğlence devam etti

Burdur merkez Bülent Ecevit Bulvarı Burdur-Fethiye karayolu Halk Plajı mevkiinde, anayol kenarındaki bir düğüne gelen 84 yaşındaki Cavit Suna'ya düğün çıkışı Burdur'dan Fethiye istikametine seyir halinde olan Engin D.(34) idaresindeki otomobil çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan yaşlı adam ağır yaralandı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Suna'nın hayatını kaybettiği belirlendi.



CENAZE YERDERYKEN DÜĞÜN EĞLENCESİ DEVAM ETTİ



Kaza sonrası bölgeye gelen savcı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Cavit Suna'nın cenazesi otopsi yapılmak üzere Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Öte yandan olay sonrası çalışmalar esnasında cenaze yolda dururken düğün salonundaki eğlence devam etti. Bir tarafta talihsiz adamın yakınları yas tutarken diğer tarafta düğüne gelenlerin eğlenmesi dikkat çekti.

Otomobil sürücüsü Engin D. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.