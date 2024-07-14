Düğünden eve dönen aileyi kahreden manzara: 14 yaşındaki kız çocuğu kendini astı

Adıyaman'da düğünden eve gelen yakınları, 14 yaşındaki kız çocuğunu asılı halde buldu. Kız çocuğunun hayatını kaybettiği belirlendi.

Düğünden eve dönen aileyi kahreden manzara: 14 yaşındaki kız çocuğu kendini astı

'da B.T. (14), henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı kendini astı. Düğünden eve gelen yakınları kızlarını asılı halde görünce durumu hemen polis ile sağlık ekiplerine bildirdi.

Kısa sürede olay yerine gelen ekipler çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri olay yerinde incelemelerde bulunurken, çocuğunu cenazesi yapılan incelemelerin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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