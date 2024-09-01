Düğünde silahlı kavga: 1 kişi hayatını kaybetti

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde mahalle düğününde çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

Düğünde silahlı kavga: 1 kişi hayatını kaybetti

'nin Düziçi ilçesinde bir düğünde iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi üzerine bir kişi silahla evli ve 1 çocuk babası Samet Avcıtürk'ü (26 ) vurarak kaçtı.

Ağır yaralanan Samet Avcıtürk kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Hastane önünde bekleyişlerini sürdürürken Samet Avcıtürk'ün acı haberiyle yıkılan ailesi sinir krizleri geçirdi. Bölgeye gelen polis ekipleri tarafından olay yerinde inceleme başlatıldı.

Olay ile ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

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