Düğünde silahlı kavga: 1 yaralı

Aydın'da Efeler ilçesinde K.A. (25), yönetimindeki hafif ticari araç ile mahalleye giderek husumetli olduğu öne sürülen Y.Ö. (22) ile düğünde tartışmaya başladı.

Kalabalıktan uzaklaşan taraflar arasında yaşanan arbede sırasında K.A., yanında getirdiği tabanca ile Y.Ö.’ye ateş açtı. Vücudunun çeşitli yerlerinden vurulan Y.Ö., kanlar içerisinde kaldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı, ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

ARAÇLA KAÇMAYA ÇALIŞTI



Silah seslerini duyan mahalle sakinleri olay yerine koştu. Saldırgan K.A. olay yerinden araçla kaçmaya çalışırken, henüz kimliği belirlenemeyen kişi veya kişiler tarafından ateş açıldı. Bunun üzerine K.A, aracı bırakıp yaya olarak olay yerinden kaçtı.



Polis ekipleri, Y.Ö.’nün vurulduğu silahı şüphelinin aracında ele geçirdi. Polis olay yerinden kaçan K.A. ile ona ana ateş açan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.



Öte yandan yaralı Y.Ö.’nün yakınları tedavi gördüğü hastane önünde toplandı. Polis, yeni bir olay yaşanmaması için hastane önünde önlem aldı.