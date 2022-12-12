Düğüne baskın: 15 yaşında evlendirilmek istendi

Esenyurt'ta 15 yaşındaki kız çocuğunun evlendirildiği ihbarı üzerine düğün salonuna baskın düzenlendi. Düğün sahipleri ile polis arasında arbede yaşanırken, kız çocuğuyla evlendirileceği kişi karakola götürüldü.
Olay, öğle saatlerinde Esenyurt Yeşilkent Mahallesi’nde yaşandı. 15 yaşındaki H.Ç, H.G. ile evlendirilmek istendi. İhbar üzerine Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri düğün salonuna geldi.
Kimlik kontrolü yapan ekipler, kızın 15 yaşında olduğu tespit etti.
Kız çocuğuyla evlendirileceği kişiyi karakola götürmek isteyen polise, aileler saldırdı. Polis ailelerden bazı kişileri gözaltına aldı.
Kız çocuğuyla evlendirileceği kişi ifadelerinin alınması için karakola götürüldü.