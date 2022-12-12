Düğüne baskın: 15 yaşında evlendirilmek istendi

İstanbul Esenyurt'ta 15 yaşındaki bir çocuğun evlendirildiği ihbarı üzerine harekete geçen polis, düğüne baskın yaptı.

Düğüne baskın: 15 yaşında evlendirilmek istendi

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'ta 15 yaşındaki kız çocuğunun evlendirildiği ihbarı üzerine düğün salonuna baskın düzenlendi.  sahipleri ile polis arasında arbede yaşanırken, kız çocuğuyla evlendirileceği kişi karakola götürüldü.

Olay, öğle saatlerinde Esenyurt Yeşilkent Mahallesi’nde yaşandı. 15 yaşındaki H.Ç, H.G. ile evlendirilmek istendi.  İhbar üzerine Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri düğün salonuna geldi. 

Kimlik kontrolü yapan ekipler, kızın 15 yaşında olduğu tespit etti. 

Kız çocuğuyla evlendirileceği kişiyi karakola götürmek isteyen polise, aileler saldırdı. Polis ailelerden bazı kişileri gözaltına aldı.

Kız çocuğuyla evlendirileceği kişi ifadelerinin alınması için karakola götürüldü.

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