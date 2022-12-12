Düğüne 'çocuk gelin' baskını: 15 yaşında evlendirilmek istendi

Esenyurt'ta 15 yaşındaki kız çocuğunun evlendirildiği ihbarı üzerine polis düğün salonuna baskın düzenledi. Düğün sahipleri ile polis arasında arbede yaşanırken, kız çocuğuyla evlendirileceği kişi karakola götürüldü.



Olay, öğle saatlerinde Esenyurt Yeşilkent Mahallesi’nde yaşandı. 15 yaşındaki H.Ç, H.G. ile evlendirilmek istendi. İhbar üzerine Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri düğün salonuna geldi.

Kimlik kontrolü yapan ekipler, kızın 15 yaşında olduğu tespit etti.

Kız çocuğuyla evlendirileceği kişiyi karakola götürmek isteyen polise, aileler saldırdı. Polis ailelerden bazı kişileri gözaltına aldı.



Kız çocuğuyla evlendirileceği kişi ifadelerinin alınması için karakola götürüldü.

6 YAŞINDAKİ GELİN SKANDALI



Haberler, iddianame ve dava dosyasındaki iddialara göre, Hiranur Vakfı’nın kurucusu bir babanın kızı H.K.G.'yi 6 yaşında iken imam nikahı ile evlendirmesi sonucu, kız uzun yıllar süren bu skandal sonrasında, çocukluğu boyunca her gün cinsel istismara uğradığını anlatarak şikayetçi oldu. Birgün gazetesinin duyurduğu ve mahkemeye ulaşan dosyaya göre, 6 yaşındayken 29 yaşındaki bir müritle imam nikahı kıyılan H.K.G. ifadesinde cinsel istismarın kendisine bir oyun gibi gösterildiğini anlattı. İddianameye göre baba, İstanbul Çengelköy’deki bir medresede henüz 6 yaşındayken H.K.G’yi tarikat mensuplarından 29 yaşındaki bir adamla evlendirdi.