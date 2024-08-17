Düğüne giden gençlerin otomobili şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 3 yaralı

Kaza, akşam saatlerinde Çermik- Ergani karayolu Yeni Sanayi mevkisinde meydana geldi. Çermik ilçesinden Ergani ilçesine düğüne gitmekte olan ve içerisinde 4 kişinin bulunduğu D.A. (19) yönetimindeki 16 BLL 30 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole yuvarlandı.

Kazada otomobildeki Diyar Koç yaşamını yitirirken, sürücü ile E.K. (16) ve M.K. (17), yaralandı. İhbarla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Çermik Devlet Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı. Diyar Koç’un cenazesi ise otopsi için morga götürüldü.



Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.