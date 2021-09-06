Düğüne giden minibüs bahçeye uçtu: 15 yaralı

İzmir'in Menemen ilçesinde düğüne gidenleri taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 15 kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, F.P. yönetimindeki 35 M 9396 plakalı minibüs, Asarlık mevkisi 343 Sokak'ta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki 4 katlı bir apartmanın bahçesine devrildi.



İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.



Kazada yaralanan 15 kişi, 112 Acil Sağlık ekiplerince Menemen Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



Minibüstekilerin Menemen'deki bir düğüne katılmak için yola çıktıkları öğrenildi.