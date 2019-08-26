Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde önceki akşam düğüne gitmek için evinden ayrılan 15 yaşındaki Bayram Pişkin, gece eve gelmedi. Yakınları şüphelenerek durumu polis ekiplerine bildirdi.

Bayram Pişkin'in, Afyonkarahisar-Antalya kara yolunun 60. kilometresinde Sandıklı Ofis Kavşağı yakınlarında yol kenarında cesedi bulundu.

Savcılık tarafından yapılan incelemenin ardından gencin cansız bedeni, Sandıklı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.