Düğüne saatler kala gelin ve damat kaza yaptı: 5 yaralı

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 61 KC 232 plakalı otomobil refüje çarptı. Araçta bulunan sürücü Enes B., Azar S., Kenan H., Yunus B. ve damat Adem B. yaralandı. Gelin Sebanur A. ise kazadan yara almadan kurtuldu.



İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları ambulansla hastaneye kaldırdı.

Gelin ve damadın akşam saatlerinde Gebze'de düğünleri olduğu, fotoğraf çekimi için başka bir araçla yola çıktıkları öğrenildi.