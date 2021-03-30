Düğünler ve nikahlar iptal mi oldu? Hafta sonu düğünler ve nikahlar yapılacak mı?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Kabine Toplantısı’nın ardından corona virüs tedbirlerinde düzenlemeye gidildi.

Bu hafta sonu dahil olmak üzere bazı iller için pazar günü de sokağa çıkma kısıtlaması geri getirildi.

DÜĞÜNLER VE NİKAHLAR İPTAL Mİ OLDU?

Kararların ardından önceden nikah tarihi alan çiftler nikah törenlerinin iptal edilip edilmediğini merak ediyor.



Bu hafta sonu (3-4 Nisan 2021) uygulanacak sokağa çıkma yasağı kapsamında önceden nikah tarihi almış olanların nikah merasimleri katılımcı sınırlamasına uygun bir şekilde gerçekleştirilecek.

Yayınlanan genelgede,

"Düşük ve orta risk grubunda yer alan illerimizde; nikah ve nikah merasimi şeklindeki düğünler, kişi başına minimum 8m² alan ayırmak, katılımcı sayısı 100’ü geçmemek ve 1 saatle sınırlı olmak üzere yapılabilecektir.



Yüksek ve çok risk grubunda yer alan illerimizde; nikah ve nikah merasimi şeklindeki düğünler, kişi başına minimum 8m² alan ayırmak, katılımcı sayısı 50’yi geçmemek ve 1 saatle sınırlı olmak üzere yapılabilecektir" ifadelerine yer verildi.

TEK MAVİ İL ŞIRNAK'IN BAŞARISININ SIRRI

