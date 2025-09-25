Düğünlerde havaya ateş açan şahıslara yönelik operasyon

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri düğünlerde silah atmanın önlenmesi ve havaya ateş açan şahıslara yönelik inceleme yaptı.

Yapılan soruşturma çerçevesinde değişik marka ve çaplarda 9 ruhsatsız tabanca, 13 şarjör ve 186 adet mermi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahısların işlemlerinin devam ettiği bildirildi.