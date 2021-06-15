Düğünlerde ikram dönemi başladı

İçişleri Bakanlığı tarafından 1 Haziran tarihli kademeli normalleşme genelgesine göre, bugünden itibaren düğünlerdeki bazı kısıtlamalar sona eriyor. Artık düğün ve nikah törenlerinde yiyecek-içecek ikramı yapılabilecek.

ntv.com.tr 15.06.2021 - 17:21 | Son Güncelleme : 15.06.2021 - 17:43

Düğünlerde ikram dönemi başladı

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1 Haziran itibariyle corona virüsle mücadelede kademeli normalleşme adımları uygulanmaya başladı.

İçişleri Bakanlığı'nın ay başında yayınladığı salgın tedbirleri genelgesine göre nikah törenlerinin ve nikah merasimi şeklindeki düğünlerin, kapalı alanlarda kişi başı asgari 6 metrekare alan bırakılması, azami 100 davetli olması şartıyla yapılmasına izin verildi.

Ancak genelgede 15 Haziran'dan sonra düğünlerle ilgili bazı kısıtlamaların kalkacağı belirtildi.

DÜĞÜNLERDE İKRAM DÖNEMİ

Buna göre bugünden itibaren nikah töreni ve düğünlerde yiyecek-içecek ikramı yapılabilecek. Ayrıca kapalı alanlardaki azami davetli sayısına ilişkin kısıtlamada son bulacak.

Genelgede nişan ve kına gibi etkinliklere ise 1 Temmuz'dan sonra izin verileceği belirtilmişti.

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