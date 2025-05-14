Düğünlerde telif çıkmazı: Müzik bedelini kim öder?

Düğün salonlarındaki bu mutlu atmosfere her zaman şarkılar eşlik etse de bu eserlerin sahipleri bir şey kazanmıyor.



Musiki Eserleri Sahipleri Meslek Birliği (MESAM) o şarkıların telif bedelini alabilmek için harekete geçti.



DÜĞÜNLERDE MÜZİK BEDELİNİ KİM ÖDER?



Düğün salonu işletmecilerinden yıllık bir defaya mahsus 6 bin 500 lira ücret talep ediliyor.



Ancak İstanbul Toplantı ve Düğün Salonu İşletmecileri Esnaf Odası, geçmiş yıllarda çıkmış bir yargıtay kararını örnek gösterip üyelerinin telif ücreti ödeme zorunluluğu olmadığını iddia ediyor. İşletmeciler de artan gider kalemlerine bir yenisini eklemekten çekiniyor.



Düğün salonu işletmecisi Ahmet Şahin, alanın umuma açık olmadığını, mekanı şahsa kiraladıklarını ifade etti.



Hukukçulara göre ise yasa açık ama konu vicdani. Avukat Mustafa Zafer, "Biz buradan bir kazanç elde edelim ve herhangi bir şekilde bu kazanç elde edilirken o geceyi en güzel şekilde süsleyen müzik eserleri sahiplerine herhangi bir bedel ödemeyelim demek. Hem vicdana hem de hukuka uygun olmaz." dedi.



KUAFÖR, KAFE, RESTORAN...



MESAM yakın gelecekte kuaför, kafe ve restoran gibi işletmelerden de telif alınması için harekete geçecek.

