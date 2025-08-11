Düğünü bırakıp yangına koştular

Aydın'ın Nazilli ilçesine bağlı Ketenova Mahallesi'nde Ragıp ve Selinay Güler çiftinin düğün töreni devam ederken, müstakil bir evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevleri gören davetliler, eğlenceyi yarıda bırakarak yangına müdahale etti.



Bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.



Mahalle sakinlerinin hızlı müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü.

İtfaiye ekipleri evde soğutma çalışması yaptı.



Evde kimsenin yaşamadığı öğrenilirken, yangının söndürülmesi sonrası düğün kaldığı yerden devam etti.