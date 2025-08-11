Düğünü bırakıp yangına koştular

Nazilli'de mahallede düğün yapıldığı sırasında bir evde yangın çıktı. Davetliler eğlenceyi yarıda bırakıp elvelere müdahale etmeye koştu.

Düğünü bırakıp yangına koştular

'ın Nazilli ilçesine bağlı Ketenova Mahallesi'nde Ragıp ve Selinay Güler çiftinin düğün töreni devam ederken, müstakil bir evde henüz belirlenemeyen nedenle çıktı.

Alevleri gören davetliler, eğlenceyi yarıda bırakarak yangına müdahale etti.

Bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Mahalle sakinlerinin hızlı müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü.
İtfaiye ekipleri evde soğutma çalışması yaptı.

Evde kimsenin yaşamadığı öğrenilirken, yangının söndürülmesi sonrası düğün kaldığı yerden devam etti.

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...