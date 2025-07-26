Düğünü kabusa çeviren kutlama

Siirt'te bir düğünde atılan havai fişekler, yangına neden oldu.

Edinilen bilgilere göre, dün gece saatlerinde Baykan ilçesinin Yenidoğan Mahallesi'nde bir düğün sonrası atılan havai fişeklerden biri, yakınlardaki ağaçlık alana düşerek yangına yol açtı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın, ekiplerin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.