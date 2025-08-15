Düğünü kana bulayan karşılaşma

Kavgaya, S.S.'nin tanıdıkları M.S. (51), B.C.G. (19) ve M.P. (37) de dahil oldu.

HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Karın bölgesinden yaralanan Ali Bulgurcu ile çeşitli yerlerinden bıçaklanan Mustafa D., çağrılan sağlık ekibi tarafından hastaneye kaldırıldı.

Bulgurcu, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaçan şüpheliler M.P., B.C.G., M.P. ve S.S. kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

"S.S. TARAFINDAN BIÇAKLANDIK"

Mustafa D., hastanede alınan ifadesinde, kendisinin Ali Bulgurcu ile aynı mahalleden arkadaş olduklarını, maktulün eski nişanlısının şüpheli S.S. ile evli olduğunu, olay günü düğün alanında S.S. ile karşılaştıklarını, S.S.'nin elindeki ekmek bıçağı ile kendisine ve maktule saldırdığını, kavgaya sonradan diğer şüpheliler M.S., B.C.G ve M.P.'nin karıştığını, kendisinin ve maktulün S.S. tarafından bıçaklandığını ifade etti.

"EŞİME BAKTI, RAHATSIZ ETTİ"

S.S. polisteki ifadesinde, Ali Bulgurcu'nun, eşine uzun uzun baktığını, Mustafa D.'nin ise eşini rahatsız ettiğini, kavganın bu nedenle çıktığını ileri sürdü.

Emniyetteki işlemlerinin ardından M.S. serbest bırakılırken, diğer üç şüpheli bugün öğle saatlerinde adliyeye sevk edildi.