Düğünü sonlandırmaya giden polislere saldırı: 4 yaralı, 6 gözaltı

Polis memurlarına saldıran alkollü 5 kişi ile düğün sahibi gözaltına alındı.

Anadolu Ajansı 13.07.2020 - 02:40 | Son Güncelleme : 13.07.2020 - 02:41

Düğünü sonlandırmaya giden polislere saldırı: 4 yaralı, 6 gözaltı

Afyonkarahisar'da bir düğünde alkollü kişilerin saldırısına uğrayan 4 polis memuru yaralandı.

Polis ekibi, Kanlıca Mahallesi 270'nci Sokak'ta yapılan bir düğünü, yeni tip corona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında sona erdirmek istedi.

Düğün sahibi ve müzisyenlere gerekli bilgilendirmeyi yapan polisler, düğünde alkol alan bir grubun önce sözlü, ardından da hem fiziki hem de sandalyeli saldırısına uğradı.

Saldırıda 4 polis memuru çeşitli yerlerinden yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Düğünün yapıldığı sokakta geniş güvenlik önlemleri alan ekipler, polis memurlarına saldıran 5 kişi ile düğün sahibini gözaltına aldı.

Ambulanslarla Afyonkarahisar'daki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralı polis memurlarının sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

SON HABERLER

ÖNERİLENLER

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...