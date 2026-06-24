Düğününe iki gün kalmıştı. Hazırlıklar için memlekete giden uzman çavuştan acı haber
24.06.2026 14:48
Görev yaptığı Ağrı'dan düğün hazırlığı için memleketi Osmaniye'ye dönen jandarma uzman çavuş Ali Akçay, düğüne iki gün kala trafik kazasında hayatını kaybetti.
Ağrı'da uzman çavuş olarak görev yapan uzman çavuş Ali Akçay'dan acı haber geldi.
Alibeyli köyündeki yolda Akçay'ın (23) kullandığı otomobil ile Y.K.'nın kullandığı kamyonet çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
HAYATINI KAYBETTİ
Yaralanan Akçay ve Y.K, sağlık personelince Kadirli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Tedavi altına alınan yaralılardan Akçay, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
ACI AYRINTI
Ağrı İl Jandarma Komutanlığında görevli uzman çavuş Ali Akçay'ın, 26 Haziran'da nişanlısıyla yapacağı düğün için izne ayrılıp memleketine döndüğü öğrenildi.