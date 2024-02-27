Duha (kuşluk) namazı ne zaman ve nasıl kılınır? Diyanet'e göre duha namazı vakti

Duha namazının kılınacağı vakit, Müslümanlar tarafından merak ediliyor. 2 rekattan 12 rekata kadar kılınabilen duha namazının kılınışı ve vakti Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklandı. Peki, duha (kuşluk) namazı ne zaman ve nasıl kılınır?



DUHA NAMAZI NE ZAMAN KILINIR?



Duha (kuşluk) namazı, güneşin doğuşundan yaklaşık 40-50 dakika geçmesinden itibaren öğle vaktine yaklaşık 10 dakika kalıncaya kadar kılınabilen nâfile bir namazdır.



Hadis kaynaklarında çokça teşvik edilen duhâ (kuşluk) namazı, iki rekattan on iki rekata kadar kılınabilir.



DUHA NAMAZI NASIL KILINIR?



Besmele çekilerek duha namazına şöyle niyet edilir:



“Niyet ettim Allah’ım senin rızan için duha namazını kılmaya.”



Sonra tekbir alınır ve eller erkeklerde göbek hizasına, kadınlarda ise göğüs hizasına bağlanır.



1. Rekat



- Sübhaneke,



- Euzü besmele,



- Fatiha Suresi,



- Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim okunur,



- Rükû (3 defa "Sübhane Rabbiyel Azîm"),



- Peşpeşe 2 secde (Her secdede 3'er defa, "Sübhane Rabbiyel Aliyyil âlâ").



2. Rekat



- Besmele,



- Fatiha Suresi,



- Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim okunur,



- Rükû (3 defa "Sübhane Rabbiyel Azîm"),



- 2 defa Secde (Her secdede 3'er defa "Sübhane Rabbiyel Aliyyil âlâ"),



- Tahiyyata oturulur. Ettehiyyatü, salli ve bârik duaları okunarak önce sağ tarafa, sonra sol tarafa selam verilir.



- Selam verilirken; "esselamü aleyküm ve rahmetullah" denilir.



Not: Kaç rekat duha namazı kılınacaksa, belirtildiği şekilde ikişer rekat olarak kılınabilir.