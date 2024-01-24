Duhan Kalkan kimdir, kaç yaşında? AK Parti Çankaya Belediye Başkan Adayı Duhan Kalkan'ın özgeçmişi

1983 doğumludur. Ankara Kaleciklidir. Evli ve iki çocuk babasıdır. Babası emekli general, annesi ev hanımıdır. Babasının görevi nedeniyle Bilecik, Tarsus, Divriği, İstanbul, Çanakkale, Erzurum, Bingöl, İzmir, Konya, Diyarbakır ve Ankara’da yaşamıştır.



2007 yılında Başkent Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden, 2017 yılında Hukuk Fakültesi'nden mezun olmuştur. Doktorasını 2015 yılında Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde tamamlamıştır.

2008-2014 yıllarında Başbakanlık'ta Güvenlik Politikaları Uzmanı br 2014-2018 yılları arasında Milli Savunma Bakanlığı, Milli Savunma Uzmanı olarak görev yürütmüştür.



31 Mart 2019 yerel seçimlerde Ankara’nın Kalecik İlçesine AK Parti’den Belediye Başkan adayı olarak gösterilmiş ve Kalecik Belediye Başkanı seçilmiştir. 05.04.2019 tarihinde mazbatasını alarak görevine başlamış ve halen Kalecik Belediye Başkanı olarak görev yapmaktadır.