Dükkan sahibi ile kiracı kavgasında 6 yaralı

Uşak'ta dükkan sahibi ile kiracı arasındaki kavgada 6 kişi yaralandı.

Dükkan sahibi ile kiracı kavgasında 6 yaralı

Uşak'ta market işleten kişi ile dükkan sahibi arasında çıkan kavgada 6 kişi yaralandı.

Cumhuriyet Mahallesi'nde market işleten T.Y. ile mülk sahibi G.K. arasında tartışma çıktı.

Taraf yakınlarının da karışmasıyla tartışma kavgaya dönüştü.


Kavgada. T.Y. bıçakla, G.K, E.K, E.K, Y.Y. ve A.E.Y. darp sonucu yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, yaralıları çevredeki hastanelere kaldırdı.

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