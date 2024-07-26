Dükkanlar karanlığa gömüldü, ATM’ler çalışmıyor: İstanbul’un en turistik noktasında elektrik kesintisi

İstanbul’un en önemli turistik bölgelerinden Sultanahmet’te yaşanan elektrik kesintileri, esnafı mağdur etti. Bölgede dükkanlar karanlığa gömüldü, ATM’ler çalışmıyor, bazı sokaklarda ışıklandırma yok... Kesintiler nedeniyle turizmciler de güçlük çekmeye başladı. Esnaf, otelciler ve çevrede yaşayanlar elektrik kesintileri nedeniyle zor anlar yaşıyor.

Dükkanlar karanlığa gömüldü, ATM’ler çalışmıyor: İstanbul’un en turistik noktasında elektrik kesintisi

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Sultanahmet’te 10 gündür süren , esnafa, otelcilere ve çevrede yaşayanlara zor anlar yaşatıyor.

kesintileri nedeniyle iş yapamaz hale gelen esnaf, mağduriyet yaşadıklarını dile getirerek yetkililerden acil çözüm beklediğini söyledi.

Bazı iş yerleri jeneratörlerle hizmet verirken, jeneratörü olmayan iş yerlerinde gıda ürünleri bozulmaya başladı.

Bölgede yaşanan kesintiler nedeniyle ATM'lerin çalışmadığı, bazı sokakların ise karanlığa gömüldüğü görüldü.

Dükkanlar karanlığa gömüldü, ATM’ler çalışmıyor: İstanbul’un en turistik noktasında elektrik kesintisi - 1 Kesintiler nedeniyle bazı sokak aydınlatmalarının çalışmadığı görüldü

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDU

Çevredeki esnaf ve bölge sakinleri hazırladıkları dilekçelerle suç duyurusunda bulunarak, yaşanan mağduriyetin giderilmesini istedi.

Sultanahmet Meydanı’nda dükkanı bulunan Sabri Köse, “İlkel şartlarda aydınlatma sağlıyoruz. Hiçbir yetkili ilgilenmiyor, sorduğumuz sorulara düzgün cevap vermiyor ve düzenli olarak 1 haftadır elektriğimiz kesiliyor. Etlerimizi muhafaza edeceğimiz dolaplarımız bozuldu.” dedi.

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