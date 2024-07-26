Dükkanlar karanlığa gömüldü, ATM’ler çalışmıyor: İstanbul’un en turistik noktasında elektrik kesintisi

Bölgede yaşanan kesintiler nedeniyle ATM'lerin çalışmadığı, bazı sokakların ise karanlığa gömüldüğü görüldü.

Sultanahmet’te 10 gündür süren elektrik kesintisi , esnafa, otelcilere ve çevrede yaşayanlara zor anlar yaşatıyor. Elektrik kesintileri nedeniyle iş yapamaz hale gelen esnaf, mağduriyet yaşadıklarını dile getirerek yetkililerden acil çözüm beklediğini söyledi. Bazı iş yerleri jeneratörlerle hizmet verirken, jeneratörü olmayan iş yerlerinde gıda ürünleri bozulmaya başladı.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDU

Çevredeki esnaf ve bölge sakinleri hazırladıkları dilekçelerle suç duyurusunda bulunarak, yaşanan mağduriyetin giderilmesini istedi.



Sultanahmet Meydanı’nda dükkanı bulunan Sabri Köse, “İlkel şartlarda aydınlatma sağlıyoruz. Hiçbir yetkili ilgilenmiyor, sorduğumuz sorulara düzgün cevap vermiyor ve düzenli olarak 1 haftadır elektriğimiz kesiliyor. Etlerimizi muhafaza edeceğimiz dolaplarımız bozuldu.” dedi.