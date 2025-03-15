Dumanlar gökyüzünü kapladı: Gebze'de boya imalathanesinde yangın
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde boya imalathanesinde yangın çıktı. alevler, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle iki saatte kontrol altına alındı.
Gebze ilçesi Balçık Mahallesi 3243 Sokak'taki boya imalathanesinde, saat 07.00 sıralarında, henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın, kısa sürede büyüdü.
Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis, sağlık ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın, bitişiğindeki sunta imalathanesine de sıçradı. Bölgeye gelen itfaiyecilerin yaklaşık iki saatlik çalışmasıyla yangın söndürüldü.
Boya imalathanesi kullanılamaz hale gelirken, içinde bulunan bir kamyonet ve forklift de yandı. Sunta imalathanesinde ise hasar meydana geldi.
Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
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